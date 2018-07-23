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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:53

Şampiyon sporcular, kupalarını alıp Başkan Köşker’e geldil

16 Türkiye Şampiyonu olarak son 20 takım arasına giren Beylikbağıspor’un başarılı sporcuları, kuplarını alıp Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret etti.Ligde U11-13-14-15-16-17 yaş şampiyonu olan Beylikbağıspor, U14-15-16...

Şampiyon sporcular, kupalarını alıp Başkan Köşker'e geldil
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16 Türkiye Şampiyonu olarak son 20 takım arasına giren Beylikbağıspor’un başarılı sporcuları, kuplarını alıp Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret etti.

Ligde U11-13-14-15-16-17 yaş şampiyonu olan Beylikbağıspor, U14-15-16 Türkiye şampiyonasına giderek U15-16 Türkiye şampiyonası 1. kademe şampiyonu oldu. Türkiye’de son 20 takım arasına giren Beylikbağıspor’un başarılı sporcuları, yöneticileri ve teknik heyet, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Belediye meclis üyesi Musa Çınar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Köşker, başarılarından ötürü futbolcuları ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.

Sporun gençlerin gelişiminde çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Köşker, “Spor gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor ve sağlıklı bireyler yetişmesine vesile oluyor. Bu anlamada spor kulüplerimize Gebze Belediyesi olarak önem ve destek veriyoruz. Başarılarından dolayı tüm futbolcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Geleceğin profesyonel futbolcuları neden Gebze’den çıkmasın? Gebze sadece sanayi bölgesi olarak değil sporda, eğitimde ve sanatta da Türkiye’de bilinen bir şehir olmalı. Bu anlamda Gebze Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
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