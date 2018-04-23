Şampiyon sporculardan 23 Nisan gösterisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali’nde şampiyon sporcular gösteri düzenledi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali’nde şampiyon sporcular gösteri düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali Uluslararası Fuar Merkezi’nde binlerce çocuğun katılımı ile düzenlendi. Çocuklar için düzenlenen birbirinden güzel ve eğlenceli parkurlarda eğlenen ziyaretçiler, bir yandan da performans sahnesinde sergilenen alanda şampiyon sporcuların gösterilerini izleme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’da başarıları ile adından söz ettiren Karete sporcusu Burak Mert Can sergilediği birbirinden zorlu hareketlerle çocukları hayran bıraktı. Festival kapsamında sahne alan bir diğer Kağıtspor’lu başarılı sporcular ise 30 kg’da Tekvando Kocaeli şampiyonu 8 yaşındaki Esila Deniz ve 33 kg’da Kocaeli şampiyonu olan 10 yaşındaki Belinay Aytan oldu.