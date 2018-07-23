KOCAELİ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:27

Sanal Gerçeklik Küresi’nde çalışmalar son sürat

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.Cephanelik bölgesinde 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine yapılmakta...

Sanal Gerçeklik Küresi'nde çalışmalar son sürat
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KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

Cephanelik bölgesinde 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine yapılmakta olan ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olması planlanan Türkiye’nin üçüncü sanal gerçeklik küresinde çalışmaların yıl içinde tamamlanacağı kaydedildi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen yetkililer, “14 metre çapındaki gerçeklik küresinin iç kubbe alt yapısı tamamlanmış olup, kubbe ve ekran taşıyıcılar ile iç mekan tefriş işleri devam etmektedir. Sanal Gerçeklik Küresi, diğer ifadeyle gezegen evi, güneşin, yıldızların gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonudur. Türkiye’de üçüncü olacak olan İzmit’teki Sanal Gerçeklik Küresi, diğer illerden farklı olarak çok yönlü olarak kullanılacak. İnsanlar öğrenmek istediği konuları burada sanal olarak görme, bilgi sahibi olma imkanı bulacaklar. Gerçeklik küremizdeki elektronik ve bilgisayar sistemleri en gelişmişi olacak” dediler.
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