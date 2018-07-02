KOCAELİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:46

Sanayi sicil kaydında son gün 1 Temmuz

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sanayi sicil kayıtlarının 1 Temmuz tarihine kadar yaptırılması gerektiği kaydedildi.Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç, işyeri açma ve çalışma ruhsatı...

Sanayi sicil kaydında son gün 1 Temmuz
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KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sanayi sicil kayıtlarının 1 Temmuz tarihine kadar yaptırılması gerektiği kaydedildi.

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç, işyeri açma ve çalışma ruhsatı konusunda bazı değişiklikler yapıldığını belirterek, “Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alınmış olup bu işletmelerin sanayi siciline kayıtları yapılacaktır. Bu nedenle kanun kapsamındaki imalat yapan işletmeler ile yazılım yapan işletmeler dahil İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alırken Sanayi Sicil Kayıt Belgesi talep edilecektir. 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt yaptırmayan işyerlerine idari para cezası uygulanacaktır” dedi.

Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç, sanayi sicil kaydı yaptıranların önemli avantajlar elde ettiğini de hatırlatarak “Belgeyi alanlar elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesinden öderler. Ayrıca üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı da ödemezler. İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil Terkin işlemlerinden faydalanarak KDV ödemezler. Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar” diye konuştu.
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