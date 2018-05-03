KOCAELİ:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:40

Sarısu Gençlik Kampı kapılarını izciler ile açtı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’nin Kandıra Sarısu’da bulunan gençlik kampı, yeni sezonu Kazım Karabekir Ortaokulu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İzcilik Kulübünün üyeleri ile açtı.İzmit Belediyesi tarafından her...

Sarısu Gençlik Kampı kapılarını izciler ile açtı
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KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’nin Kandıra Sarısu’da bulunan gençlik kampı, yeni sezonu Kazım Karabekir Ortaokulu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İzcilik Kulübünün üyeleri ile açtı.

İzmit Belediyesi tarafından her yıl sezonluk hizmete açılan Sarısu Gençlik Kampı’nın bu yılda çok yoğun konukları olacağı açıklandı. Eylül sonuna kadar tüm kamp yerlerinin şimdiden dolduğunu söyleyen yetkililer, “Kampta aynı anda 72 kişi kalabiliyor. Ücretsiz olan gençler için masa tenisi, satranç, futbol, voleybol, deniz bisikleti, doğa yürüyüşleri, güvenlik koşullarını sağlayan hocalar eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri ve bisiklet gezileri düzenleniyor. Kamp yeni sezonu Kazım Karabekir Ortaokulu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İzcilik Kulübü üyelerinin katılımıyla açtı. 3 gün süren kamp süresince izciler unutulmaz anlar yaşadılar” dediler.

İzcilik İl Temsilcisi Tayfun Kurt, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür etti.
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