Şehit binbaşının adı Şehit Kütüphanesi’nde yaşatılacak

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 12 Ekim 2014’te düşen askeri helikopterde şehit olan Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz’in adı, Gölcük’teki bir ortaokulda oluşturulan “Şehit Kütüphanesi”ne verildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 12 Ekim 2014’te düşen askeri helikopterde şehit olan Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz, Deniz Pilot Üsteğmen Çağrı Ceyhan, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Karakaşoğlu ve DSA Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt’ün anısına Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Cahit Külebi Ortaokulunda kütüphane oluşturuldu. Şehit Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz’in adının verildiği kütüphanenin açılış törenine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Alper Yenier, şehit Binbaşı Akdeniz’in eşi Suna, çocukları Sude ile Doruk Akdeniz, şehidin annesi Ayşen Akdeniz ve babası Şeref Akdeniz katıldı. Yapılan konuşmaların ardından dualarla açılan kütüphanenin açılışı sırasında şehit binbaşının fotoğrafı, eşi Suna Akdeniz’e takdim edildi. Bu sırada Doruk Akdeniz babasının fotoğrafına sarılıp öptü. Duygusal anların yaşandığı tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.