Şehrim 2023 otobüsü Gebze’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde açıkladığı “Şehrim 2023” projesinin otobüsü Gebze’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde açıkladığı “Şehrim 2023” projesinin otobüsü Gebze’ye geldi. Vatandaşların yaşadıkları şehir için görüşlerini belirtebildiği “Şehrim 2023” otobüsü Gebzelileri dinledi. Anketler doldurulan otobüste vatandaşların istekleri ve talepleri tek tek dinleniyor ve not ediliyor. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan “Şehirim 2023” projesinin otobüsünü AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelliönder, ve AK Parti teşkilatı yöneticileri ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini alan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “Türkiye ne yazık ki AK Parti döneminden önce şehircilik kültüründen çok uzaklaşmıştı. AK Parti Belediyecilik anlayışıyla birlikte şehirlerimizde bizim medeniyetimizde olması gerekenler hayat bulmaya başladı. AK Partinin belediyecilik anlayışıyla şehirlerimiz canlanmaya başladı, yaşam alanları artmaya başladı. Dün hükümetlerin yapamadıklarını bugün belediyelerimiz yapıyor. Umarım başlatılan bu kampanya amacına ulaşır, şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın kendi şehirleri ile ilgili talepleri ve önerileri çok önemli” dedi.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı münasebetiyle Ankara’da bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in selamlarını ileten Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran ve Engin Güzel’de Gebzelilerin taleplerini ve önerilerini diledi. “Şehrim 2023” projesinin otobüsünün Gebze’de olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden başkan yardımcıları Ayran ve Güzel, “Burada gerçekleşen çalışma ile umuyoruz ki daha güzel bir Gebze bizleri bekliyor. Gebzeliler burada taleplerini ve önerilerini birebir aktarma fırsatı buluyorlar. Gebzemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.