KOCAELİ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:35

SEKA Kağıt Müzesi’nde koleksiyon zenginliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SEKA Kâğıt Müzesi’nin koleksiyonu, bağışlanan eserlerle her geçen gün biraz daha zenginleşiyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı SEKA Kâğıt...

SEKA Kağıt Müzesi'nde koleksiyon zenginliği
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SEKA Kâğıt Müzesi’nin koleksiyonu, bağışlanan eserlerle her geçen gün biraz daha zenginleşiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı SEKA Kâğıt Müzesi, bağışlanan eserlerle koleksiyonunu zenginleştirmeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli’nin tanınan simalarından eski Ulaşlı Belediye Başkanı ve koleksiyoner Burhan Abiş, tüm koleksiyonunu Kâğıt Müzesi’ne bağışladı. Abiş’in bağışladığı koleksiyon içerisinde klasik, Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler, arkeolojik eserler ve günümüz dönemini yansıtan etnografik eserler yer alıyor. Yapılan restorasyon, konservasyon, fotoğraflama ve envanter çalışmalarından sonra koleksiyon içerisinde SEKA Kağıt Müzesi konseptine uygun eserler Arkeolojik Kazı Salonu’nda sergilenmeye başladı.

SEKA Kâğıt Müzesi’nde farklı yaş gruplarından oluşan ziyaretçiler, Cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli yere sahip olan fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, İzmit’ten Türkiye’ye yayılan kâğıdın öyküsünü görüntüler eşliğinde izleyebiliyor.
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