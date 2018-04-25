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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:50

Sepaş Enerji, başarılı dönüşümünü yurt dışında anlattı

Portekiz’de düzenlenen Uluslararası SAP Konferansı’na katılan Sepaş Enerji, sistemsel dönüşümü anlattı.Sepaş Enerji, 17-19 Nisan tarihleri arasında Patekiz’in Lizbon kentinde gerçekleştirilen enerji sektörünün SAP Çözümleri ve kurumsal...

Sepaş Enerji, başarılı dönüşümünü yurt dışında anlattı
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Portekiz’de düzenlenen Uluslararası SAP Konferansı’na katılan Sepaş Enerji, sistemsel dönüşümü anlattı.

Sepaş Enerji, 17-19 Nisan tarihleri arasında Patekiz’in Lizbon kentinde gerçekleştirilen enerji sektörünün SAP Çözümleri ve kurumsal ve teknolojik dönüşümlerin en kapsamlı örneklerinin sunulduğu Uluslararası SAP Konferansı’na katıldı. Konferansta Sepaş Enerji’nin sistemsel dönüşümü İş Geliştirme Müdürü İpek Işık tarafından anlatıldı.

Rekor sayıda katılımcının olduğu organizasyonda Sepaş Enerji İş Geliştirme Müdürü İpek Işık, Türkiye’deki elektrik perakende ve satış süreçleri için kurgulanan IS-U ve CRM çözümlerini, merkeze konumlandırdığı projenin aşamalarını ve kapsamı hakkında bilgilendirmede bulundu. Işık, Sepaş Enerji’nin müşterilerine sunduğu hizmetlerde fark yaratabilmek için tasarladığı entegrasyonları, süreçlerdeki verimliliği arttırmaya yönelik otomasyon noktaları ile verinin tutarlılığını sağlayan kontrol süreçlerini de örneklerle açıkladı.

Uluslararası SAP Konferansı kapsamında enerji sektörü için üretim, iletim ve dağıtım ile perakende elektrik, su ve gaz süreçlerinin gündemde olduğu yirminin üzerinde müşteri vaka örneğini, 350 üzerinde organizasyon, 10’dan fazla derin workshop örneği yer aldı.
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