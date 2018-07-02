KOCAELİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:12

Sevindikli er meydanı güreşlere hazır

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 4 Ağustos’ta gerçekleştirilecek yağlı güreşler öncesinde Sevindikli Er Meydanında yürütülen çalışmaları inceledi.Körfez’de her yıl geleneksel olarak Altın Kiraz Festivali...

Sevindikli er meydanı güreşlere hazır
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KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 4 Ağustos’ta gerçekleştirilecek yağlı güreşler öncesinde Sevindikli Er Meydanında yürütülen çalışmaları inceledi.

Körfez’de her yıl geleneksel olarak Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen yağlı güreşler, Bu yıl 4 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sevindikli Er Meydanı da her sene olduğu gibi başpehlivanlara, ilçe halkına ve farklı illerden gelecek olan misafirlere ev sahipliği yapacak. Başkan Baran, bu önemli program öncesinde Sevindikli Er Meydanı’na geçti ve hazırlıkları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz yıl oturma kapasitesi büyütülen ve yenilenen er meydanı, özellikle güreşçilerin ve federasyon yetkililerinin büyük beğenisini kazanmıştı. Bu sene de yenileme çalışmalarının devam ettiği er meydanında çimler yenilendi ve bakımları gerçekleştirildi.

Başkan İsmail Baran da müsabakalara kadar çalışmaların tamamlanacağını belirterek, “Sevindikli Er Meydanı; Türkiye’nin farklı illerinden gelerek dualı çayıra ayak basmayı ve ‘Bismillah’ diyerek güreşme hayalini kuran binlerce pehlivanı ağırlayacak. Ata sporumuzu her yıl olduğu gibi bu sene de Körfezimizde yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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