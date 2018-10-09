KOCAELİ:
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09 Ekim 2018 Salı 13:50

Sıfır Atık Projesi’nde Körfez’den büyük başarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın tüm Türkiye’de startını verdiği “Sıfır Atık” projesi kapsamında pilot ilçe seçilen Körfez’de başarı oranı yüksek oldu.Tütünçiftlik Kültür Merkezi Konferans...

Sıfır Atık Projesi'nde Körfez'den büyük başarı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın tüm Türkiye’de startını verdiği “Sıfır Atık” projesi kapsamında pilot ilçe seçilen Körfez’de başarı oranı yüksek oldu.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilisi Müslim Yıldız, Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım, Çevre Sorumlusu Ufuk Salih Kaya ve her okuldan seçilen temsilciler katılım sağladı. Yoğun katılımın yer aldığı toplantıda, “Sıfır Atık” projesinin önemine vurgu yapılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince bilgilendirme sunumu yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin takdirleri ile Sıfır Atık Projesine öncülük ettik. 23 Mart 2018 tarihinde Sıfır Atık Projesi Tanıtım Toplantısı Kocaeli’nde yapılarak bu projenin il çapında tüm kurumlarında uygulanmasına ilişkin yola çıkıldı. Pilot ilçemiz olan ve başarı çıtasını yükselten Körfez Belediyemizi ve yetkililerimizi yürekten kutluyorum” dedi. Okul müdürlerine, öğretmenlere, okul aile birliği üyelerine ve site yöneticilerine yönelik yapılan bilgilendirme toplantısı büyük memnuniyetle son buldu.
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