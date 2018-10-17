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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:16

Sinema Akademisinde dersler başladı

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerinden olan İzmit Belediyesi Sinema Akademisinde dersler başladı.İzmit Belediyesi tarafından açılan Sinema Akademisi’nde eğitimler başladı. 15-30 yaş arası sinemaya ve oyunculuğa ilgi duyan...

Sinema Akademisinde dersler başladı
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İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerinden olan İzmit Belediyesi Sinema Akademisinde dersler başladı.

İzmit Belediyesi tarafından açılan Sinema Akademisi’nde eğitimler başladı. 15-30 yaş arası sinemaya ve oyunculuğa ilgi duyan gençlerin hedef kitle olarak seçildiği proje için yüzden fazla başvurunun yapıldı. Başvuru yapan adayların katılımıyla kura çekilerek 60 kişilik ilk grup belirlendi. İki grup halinde başlayan dersler bir ay sürecek. Bir ayın sonunda ilk kurada yer alamayanlar da eğitimlere katılacaklar. Yapılan derslerde setin koordinasyonu, sanatsal bakış açısına sahip olma, film formatları, çekim ölçekleri, kamera ve ışık sistemlerinin çalışma prensipleri uygulamalı olarak anlatılıyor.

Sinema akademisi eğitimlerine katılan geçler, verilen eğitimin çok faydalı olduğunu belirterek, “İzmit’te bizlere böyle bir imkan sağlanacağını hayal bile edemezdik. Sinema akademisi, sinema hayali kurna biz gençler için bulunmaz nimet. Bizlere bu imkanı sağlayan İzmit Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler.
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