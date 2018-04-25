Son misafir öğrenciler de ülkelerine uğurlandı

23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Kocaeli’nde konuk edilen misafir ülkelerden Moldovalı çocuklar ülkelerine uğurlandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali...

23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Kocaeli’nde konuk edilen misafir ülkelerden Moldovalı çocuklar ülkelerine uğurlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi. Festival kapsamında Kocaeli’ye gelen dünya çocukları, festival süresince Türk aile ve arkadaşlarına misafir oldular. Dünya barışının gözler önün serildiği festivalde son olarak TBMM Ortaokulu’na misafir olan Moldovalı öğrenciler, ülkelerine dönmek üzere ayrıldılar.

23 Nisan Çocuk Festivali için Türkiye’ye gelen misafir ülkelerden olan Moldovalı çocuklar, TBMM Ortaokulu ailelerine konuk olmuştu. Türk aile ve arkadaşlarından ayrılmakta zorlanan Moldovalı çocuklar ülkelerine dönmek üzere hazırlık yaparken duygulu anlar yaşadılar. Birbirlerine sıkıca sarılarak tekrar görüşme temennilerinde bulunan çocuklar, iletişim bilgilerini de paylaştılar, bol bol fotoğraf çekildiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivaliyle 41 ülkeden 1000 çocuk, Kocaeli’nde misafir edildi. Her kültürden ve her dinden ülkelerin katıldığı festival bir şenlik havası içerisinde geçerken, misafir ülkelerden Moldovalı öğrenciler son olarak ülkelerine uğurlandı.