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29 Nisan 2018 Pazar 12:46

Spor Akademileri ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları’nda eğitimlere başlandı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Spor Akademileri ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları’nda eğitimlere başlandı.Spor Bilimleri, POMEM, PMYO ve Askeri Okulların sınavlarına hazırlanan gençlere...

Spor Akademileri ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları'nda eğitimlere başlandı
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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Spor Akademileri ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları’nda eğitimlere başlandı.

Spor Bilimleri, POMEM, PMYO ve Askeri Okulların sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen kurslar kapsamında eğitimler, haftanın iki günü Aladdin Kurt Stadyumunda iki gün ise Gebze Kapalı Spor Salonu’nda veriliyor. Sınavlara hazırlanan gençlerin ücretsiz olarak yararlandığı kurslarda alanında uzman eğitilmenler öğrencilerle yakından ilgileniyor. Sınavlara hazırlanan gençler tarafından oldukça rağbet gören kursta 150 öğrenci eğitim görüyor.

Güzel Sanatlar yetenek sınavlarına hazırlanan gençler ise haftanın iki günü tiyatro, fotoğraf çekimi, müzik, resim ve iç mimarlık kursları görüyor. Toplam 35 öğrenciye eğitim verilen Güzel Sanatlar kurslarında alanında uzman eğitmenler gençleri sınavlara hazırlıyor. Hizmetten oldukça memnun olan gençler her alanda eğitime destek veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e sağladığı bu imkandan ötürü teşekkür etti.
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