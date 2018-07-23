KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, yeni dönem stajyer öğrenciler için Güzel Gelecek Akademisi’nde oryantasyon eğitimi düzenlendi.İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerince verilen oryantasyon eğitiminde öğrencilere, Gebze Belediyesi ve faaliyetlerini anlatan tanıtım videosu izletildi. Sonrasında stajyer öğrencilere Gebze, Gebze Belediyesi ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Stajyer öğrencilere oryantasyon eğitimi
KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, yeni dönem stajyer öğrenciler için Güzel Gelecek Akademisi’nde oryantasyon eğitimi düzenlendi.İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerince verilen oryantasyon...