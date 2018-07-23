KOCAELİ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:15

Stajyer öğrencilere oryantasyon eğitimi

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, yeni dönem stajyer öğrenciler için Güzel Gelecek Akademisi’nde oryantasyon eğitimi düzenlendi.İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerince verilen oryantasyon...

Stajyer öğrencilere oryantasyon eğitimi
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KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, yeni dönem stajyer öğrenciler için Güzel Gelecek Akademisi’nde oryantasyon eğitimi düzenlendi.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerince verilen oryantasyon eğitiminde öğrencilere, Gebze Belediyesi ve faaliyetlerini anlatan tanıtım videosu izletildi. Sonrasında stajyer öğrencilere Gebze, Gebze Belediyesi ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
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