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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:15

Tarihi geçmiş ürün satan marketlere zabıta engeli

Market ve bakkallarda denetimlerini sürdüren İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, tespit ettikleri tarihi geçmiş ürünlere el koyarak çok sayıda işletmeye cezai işlem uyguladı.İzmit Belediyesi’nin gıda ürünü satan iş yerlerine yönelik denetimleri...

Tarihi geçmiş ürün satan marketlere zabıta engeli
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Market ve bakkallarda denetimlerini sürdüren İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, tespit ettikleri tarihi geçmiş ürünlere el koyarak çok sayıda işletmeye cezai işlem uyguladı.

İzmit Belediyesi’nin gıda ürünü satan iş yerlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerine el konuldu. Şehir merkezi ve Arızlı Mahallesi bölgesindeki bakkal ve marketlerde yapılan denetimlerde yoğurt, yumurta, tavuk etine rastlanıldı. Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden yetkililerin de yer aldığı kontrollerde ele geçirilen gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken işletme sahipleri hakkında da yasal işlem yapıldı. Yetkililer, denetimlerin devem edeceğini söylediler.
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