Taşlıçaylılardan Başkan Toltar’a ziyaret

Dilovası Ağrı Taşlıçay Derneği başkanı ve yönetimi, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ı makamında ziyaret etti.

Dilovası Ağrı Taşlıçay Derneği Başkanı İsmail Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Yıldız, dernek çalışmaları ve yapacakları çalışmalar hakkında Başkan Toltar’a bilgiler verirken, " Hemşerilerimizin destek ve katılımı ile birlik beraberlik içerisinde derneğimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Dilovası için yapılacak her türlü olumlu katkıya destek vereceklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Ail Toltar, "Dilovası genelinde yer alan derneklere imkanlarımız ölçüsünde faaliyet ve çalışmalarına katkı sağlamaya onları ayakta tutmaya çalışıyoruz. İlçemiz sivil toplum örgütleri ve derneklerimizle geleceğe daha umutla gidiyor. İlçemizin yarınlarını hep birlikte inşa etmeye çalışıyoruz. Tabi ilçemizle birlikte ülkemizin geleceğine de katkı sunmak için görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Yaklaşan seçimler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Toltar, “Ülkemiz önemli bir sürece girdi. Ülkemizin geleceğinin belirleneceği 24 Haziran Genel seçimlerinde siz derneklere de önemli görev düşüyor. Öncelikle her üyenizin kesinlikle oy kullanabilmesi için yardımcı olun. Sonrasında sorumlu birer vatandaş olarak ülkemizin geleceği için güçlü Türkiye için tercihinizi doğru yapmanızdır. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde daha güçlü bir Türkiye ile emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Taşlıçaylılar Dernek Başkanı İsmail Yıldız, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a derneklerine verdiği yardımlardan dolayı teşekkür etti.