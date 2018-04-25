Tır şoförü seyir halindeki aracından inip yol ortasında halay çekti

Kocaeli’de seyir halindeki tırdan inen şoför, yol ortasında halay çekti. Sürücünün kazaya davetiye çıkardığı o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kocaeli’de seyir halindeki tırdan inen şoför, yol ortasında halay çekti. Sürücünün kazaya davetiye çıkardığı o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen şoför, tır ile seyir halindeyken aracından inerek yol ortasında halay çekti. İdaresindeki tırı bırakarak yol ortasında halay çeken sürücü kazaya davetiye çıkartırken, yoldan geçen diğer sürücüler o anları cep telefonları ile kaydetti.