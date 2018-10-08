KOCAELİ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:59

Tırın arkadan çarptığı otomobil, yol şantiyesine girdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın arkadan çarptığı otomobil, yol inşaatı şantiyesine girdi.Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Köseköy Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen...

Tırın arkadan çarptığı otomobil, yol şantiyesine girdi
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın arkadan çarptığı otomobil, yol inşaatı şantiyesine girdi.

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Köseköy Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Çelik idaresindeki 41 ABJ 977 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aynı istikamette seyir halindeki Perihan İdacı yönetimindeki 53 DJ 055 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan çıkarak yapımı devam eden battı-çıktı şantiyesine girdi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili incelme başlattı.
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