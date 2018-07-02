Toplu taşıma araçları için ilave şerit oluşuyor

100 Ankara istikametindeki Adnan Menderes Üst Geçidi İle Turgut Özal Üst Geçidi arasında oluşturulan ilave şerit şekilleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 İzmit geçişi Ankara istikametinde toplu taşıma araçları için ek şerit yapıyor. Adnan Menderes Yaya Üst Geçidi İle Turgut Özal Yaya Üst Geçidi arasında gerçekleştirilen çalışma ile D-100’de sadece toplu taşıma araçlarının gireceği ve durakların bulunacağı ilave şerit oluşturuluyor.

Çalışma kapsamında bordürlerle ayrılan şerit oluşmaya başladı. D-100’ün güneyinde ayrılan şeritte uygulamalar sürüyor. Yer yer ölçüm çalışmaları yapılan projede baskı beton uygulamaları da yapılıyor. Çalışma kapsamında D-100 ile tren yolu arasındaki alanda, yeni bir şerit daha ortaya çıkıyor. Adnan Menderes Yaya Üst Geçidi İle Turgut Özal Yaya Üst Geçidi arasındaki proje tamamlandığında, D-100 Ankara istikameti, iki şeritten üç şeride çıkacak.

Trafik yoğunluğunu rahatlatmak için yapılan ek şerit toplu taşım araçları tarafından kullanılacak. Toplu taşıma durakları da bu yeni ek şerit üzerinde yer alacak. Toplu taşıma araçlarının ek şeride geçmesiyle D-100 üzerinde durmalarından kaynaklanan trafik sıkışıklığı da ortadan kalkacak. Ek şerit minibüs, otobüs ve servis araçları daha rahat yolcu indirip bindirmelerini sağlayacak.

Sadece toplu taşıma ve servis araçlarının kullanacağı yeni şerit sayesinde toplu taşıma duraklarındaki belli saatlerde oluşan yoğunluk ortadan kalkacak. Yapılan yeni şerit ile durak yerleri de değişecek. Halk evi durağı, İSU terfi istasyonu(eski Jandarma Lojmanları) karşısına gelirken Turgut Özal Üst Geçidi durağı ise Ekşi İş Merkezi’nin karşısına taşınacak.