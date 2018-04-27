Üçevler Sokak’ta yol seviyesi düşürülüyor

Üçevler Sokak’ta kot farkı nedeniyle evleri yolun altında kalan ve sorun yaşayan vatandaşların mağduriyeti, Başiskele Belediyesi tarafından giderildi.Karadenizliler Mahallesi’nin eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçevler Sokak’ta oluşan...

Üçevler Sokak’ta kot farkı nedeniyle evleri yolun altında kalan ve sorun yaşayan vatandaşların mağduriyeti, Başiskele Belediyesi tarafından giderildi.

Karadenizliler Mahallesi’nin eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçevler Sokak’ta oluşan kot farkı nedeniyle evleri yol seviyesinin altında kalan ve bu nedenle de sorun yaşadıklarını belirten vatandaşların yol seviyesinin düşürülmesi isteği, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz tarafından yerine getirildi. Başiskele Belediyesi yol seviyesi nedeniyle mağdur olan Üçevler Sokak sakinlerinin sorununu gidermek için yolda yeniden düzenleme yapıyor. İlk olarak yol üzerinde asfaltı kazımakla başlayan ekipler yolun tesviye ve stabilizesini yaparak kot farkını düzenleyecek.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolun 200 metrelik kısmını 50 santimetre daha aşağıya düşürdükten sonra sokağın yağmur suyu hatlarını yapacak. Tüm altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Üçevler Sokak yolu betonla kaplanacak.