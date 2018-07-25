KOCAELİ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:58

Urfalılar Darıca’da sıra gecesiyle sahnede

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Urfalılar, düzenlenen sıra geceleri ile davetlilere yöreye ait gelenekleri tanıttı.Dernek yönetimi program öncesi protokolü Şanlıurfa ilinin yöresel...

Urfalılar Darıca'da sıra gecesiyle sahnede
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KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Urfalılar, düzenlenen sıra geceleri ile davetlilere yöreye ait gelenekleri tanıttı.

Dernek yönetimi program öncesi protokolü Şanlıurfa ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, Şanlıurfa Sıra Geceleri Ekibi sahili dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti verdi. Müzikler eşliğinde halayların çekildiği sahnenin bir köşesinde ise çiğ çöfte yoğrularak programa katılan vatandaşlara ikram edildi. Programa Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Emniyet Müdürü Erkan Kaçar, ilçe protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mustafa Turanalp, kendilerine kültürlerini tanıtmaları için fırsat sunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ettiler. Daha sonra söz alan Başkan Karabacak ise, “Ülkemizin değişik illerinin örf ,adet, gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde tanıtabilmek için çalışıyoruz. Urfa ilimiz içinde farklı medeniyetlerin katmanlaşarak Osmanlı’nın ulaştığı zirvenin adıdır. Her akşam farklı bir ildeyiz, örfümüzü ananemizi, yemeklerimizi, kültürümüzü dilimizi lehçemizi Darıca sahilinde paylaşıyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Program Şanlıurfa Sıra Geceleri Ekibi ve Yılmaz Çelik’in söylediği birbirinden güzel türkülerle devam ederken, Şanlıurfa Folklör Ekibi’nin gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi.
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