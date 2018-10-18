Uzuntarla’ya yeni spor kompleksi

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılacak olan Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri’nin projelendirmesi tamamlanarak ihaleye hazır hale getirildi.Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin...

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılacak olan Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri’nin projelendirmesi tamamlanarak ihaleye hazır hale getirildi.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi olarak hazırlanan Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri, projesi tamamlanarak ihale aşamasına geldi. Hazırlanan proje ile Kartepe Uzuntarla

Mahallesi’nde yapılacak tesis kendi alanında örnek olacak. Uluslararası FİFA Qutaliy Belgeli, amatör kulüplerin müsabaka amaçlı maç yapabileceği standartta sentetik çim futbol sahası oyun çizgileri 68x105 metre kare ebatlarında olurken, ısınma ve koşu, yürüyüş yolu futbol sahası çevresinde 4,40 cm genişliğinde olacak. Yapılacak olan gece karşılaşmalarına göre aydınlatma sisteminin yanı sıra otomatik sulama tesisatı ile sahanın sulaması yapılacak.

Spora desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli bir şekilde ilçe genelinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Belde kültüründen ilçe kültürüne geçilirken gereken bütün yatırımları planlı ve sistemli olarak projelendirilip tamamlıyoruz. Hemşehrilerimizin turizm kenti olan Kocaeli’nde ihtiyacı olan projelerimiz hayata geçmektedir. Uzuntarla Mahallesi’nde yapılacak olan spor kompleksimizi gençlerimizin spor alanlarına ekleyeceğiz. Geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için sorumluyuz ve gönüllüyüz” ifadelerini kullandı.