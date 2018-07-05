KOCAELİ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:12

Vatandaşlar aquaparka akın ediyor

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz Eylül ayında açılan Kocaeli’nin ilk aquaparkı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından Tepeköy Mahallesi’nde yaptırılan Kocaeli’nin ilk aquaparkı...

Vatandaşlar aquaparka akın ediyor
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İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz Eylül ayında açılan Kocaeli’nin ilk aquaparkı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından Tepeköy Mahallesi’nde yaptırılan Kocaeli’nin ilk aquaparkı büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında açılışı yapılan ve açıldığı günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aquaparka bu yaz da gelen ilgi yoğun oldu. Okulların tatil olmasını ve sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte aquaparka akın ediyor. Vatandaşlar gerek aquaparkta eğlenirken gerekse yarı olimpik havuzda yüzerek keyifli zaman geçiriyor.

Tatillerde çocuklarının eğlenebilmesi için artık şehir dışına gitmelerine gerek kalmadığını belirten vatandaşlar, “Eskiden yaz tatillerinde çocuklarımızın yüzebilmesi ve suyla eğlenebilmesi için şehir dışına gitmek zorunda kalıyorduk. Bu durum bizi hem ekonomik, hem de zaman bakımından zorlamaktaydı Belediye Başkanımız sayesinde bu durum ortadan kalktı. Artık bizim de bir aquaparkımız var. İçerisinde çocukların ve büyüklerin güzel zaman geçirebilmeleri için her şeyin düşünüldüğü tesis, bizlere hem zaman hem de ekonomik avantaj sağladı. Şehrimize böyle bir değeri kazandırdığı ve bizleri aquparkımıza kavuşturduğu için teşekkür ediyoruz” dediler.

Kocaeli’nin her bir noktasından vatandaşların geldiği aquapark, haftanın her günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında, kapalı havuz ise 08.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Aquaparkın hafta içi ücreti 25 TL, hafta sonu ücreti ise 35 TL olarak belirlendi.
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