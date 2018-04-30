KOCAELİ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:46

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yalnız başına yaşayan 90 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.Olay İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yalnız başına yaşayan 90 yaşındaki...

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yalnız başına yaşayan 90 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yalnız başına yaşayan 90 yaşındaki Gül Öcal’dan haber alamayan komşular durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 90 yaşındaki Öcal’ın cenazesi Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı.
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