Yavru leylekler doğaya salınacak

Hayvan Bakımevine getirilerek bakımları yapılan 5 yavru leylek, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde...

Hayvan Bakımevine getirilerek bakımları yapılan 5 yavru leylek, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde birçok türde hayvanın bakımı yapılıyor. Kartepe’de anneleri ölen yavru 5 leylek, beslenme yetersizliğinden halsiz düşmüştü. Kartepe Belediyesi ekipleri zor durumda olan leylekleri 26 Haziran Salı günü Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon teslim etti. Bakımları ve düzenli beslenmeleri yapılan yavru leylekler, doğaya salınmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Bakımevi yetkilileri uzun kanatlı olmalarından dolayı, leyleklere özel bir bölme hazırlayarak rahat etmelerini sağladı. Düzenli ve besin değeri yüksek yiyeceklerle beslenen yavru leylekler sağlıklarına kavuştu. Gerekli sağlık müdahaleleri ve gözetimleri yapılan yavru leyleklerin bakım evinden ayrılık vakitleri geldi. Leylekler ait oldukları doğaya salınmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.