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27 Nisan 2018 Cuma 16:34

Yayalar ve araç sürücüleri için kullanışlı yollar

Başiskele Belediyesi ilçede imara uygun yeni yollar açarken, mevcut yollarda düzenlemeler yapıyor.Başiskele Belediyesi, kapsamlı bir çalışma ile altyapı çalışmalarını tamamladığı sokaklarda, görselliği ön plana çıkaran peyzaj düzenlemeleri...

Yayalar ve araç sürücüleri için kullanışlı yollar
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Başiskele Belediyesi ilçede imara uygun yeni yollar açarken, mevcut yollarda düzenlemeler yapıyor.

Başiskele Belediyesi, kapsamlı bir çalışma ile altyapı çalışmalarını tamamladığı sokaklarda, görselliği ön plana çıkaran peyzaj düzenlemeleri ile kent estetiğine katkı sağlıyor. Ayrıca yaya ve araçların ev ve işlerine giderken sorun gözlemleyip ekiplere bildirdiği alanlarda da onarım ve bakımlar yapılıyor. Kapsamda beton yol yapımı bir süre önce tamamlanan Yeşilyurt Mahallesi Hafız Bayram Sokağın yaya kaldırımları yapılıyor. Benzer bir çalışmayı da Ovacık Mahallesi Engin Sokak’ta gerçekleştiren ekipler beton yol ve yaya kaldırımı çalışmalarını sürdürüyor.
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