Yazar Tongar, Gebzelilerle buluştu

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar “Bağırmayan Anneler” konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi.Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Hatice Kübra Tongar, Bağırmayan Anneler’...

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar “Bağırmayan Anneler” konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Hatice Kübra Tongar, Bağırmayan Anneler’ konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşen konferansa Gebzeli annelerin ilgisi ve katılımı oldukça yoğun oldu. Hatice Kübra Tongar çocuk eğitiminde iletişimin önemine değindi. Tongar, “Çocuklarınızı dinleyin, onlarla iletişim kurun. Çocuk eğitimi üç sacayağı üzerine kuruludur. Bunlardan birincisi anne-baba tutumu, ikincisi çocuğun nasıl tercihler yaptığı ve Allah’ın nasibidir. Allah’tan geleni de kabullenebilmek önemlidir. Birçok aile görüyoruz isyan etme noktasına gelmiş. Allah’tan ne istediğimizi iyi bilmemiz de çok önemli” dedi.

Hatice Kübra Tongar konferansın sonunda hayranları için fuaye alanında kitaplarını imzaladı. Kitaplarının imzalatmak isteyen Gebzeliler uzun kuyruklar oluşturdu. Tongar kitaplarını imzaladığı Gebzelilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.