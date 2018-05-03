KOCAELİ:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:17

Yazarlık Okulu’nun 2018 seçkisi kitap fuarında

Yazarlık Okulu’nda genç yazar adaylarının eserlerinin toplandığı ‘Kelimelerin Söyleyecekleri Var’ adlı seçki, kitap fuarında okurların beğenisine sunulacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı...

Yazarlık Okulu'nun 2018 seçkisi kitap fuarında
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Yazarlık Okulu’nda genç yazar adaylarının eserlerinin toplandığı ‘Kelimelerin Söyleyecekleri Var’ adlı seçki, kitap fuarında okurların beğenisine sunulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Lise’de bu yıl ikincisi gerçekleşen Yazarlık Okulu, bu hafta son derslerini gerçekleştirdi. Deneme, şiir, portre, hikaye ve karikatürde seçilen 125 yetenekli öğrenci, bu alanlarda yetkin yazarlardan aldıkları 6 aylık eğitimi tamamladı. Genç yazar adaylarının yazdığı eserlerden oluşan ‘Kelimelerin Söyleyecekleri Var’ adlı seçki, 10 Mayıs Perşembe günü 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurların beğenisine sunulacak ve genç yazar adaylarına sertifika takdim edilecek.

Bu yıl yazarlık okulunda ilk defa öğrencilere karikatür eğitimi verildi. Eğitimi, karikatür alanının önemli isimlerinden karikatürist İlhami Atmaca verdi. Dersleri sınıf ortamıyla sınırlı tutmayı sevmediğini ifade eden Atmaca, karikatür alanında eğitim alan Akademi Lise öğrencilerini hafta sonu İstanbul Samatya’da bulunan atölyesine davet etti. Atmaca, atölyesindeki son dersinde genç yazarlara atölyedeki birikimleriyle tecrübelerini aktardı.

Karikatür yanı sıra genç yazar adayları, uzman şair ve yazar kadrosundan oluşan eğitmenler gözetiminde deneme, hikaye, şiir, biyografi alanında da 6 aylık eğitimlerini tamamladı. Portre alanında yazar Fahri Tuna, şiir alanında yazar Adem Turan, hikaye alanında yazar Güray Süngü, deneme alanında Mehmet Şeker genç yazar adaylarına eğitim verdi.
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