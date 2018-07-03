KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 10:43

Yenişehir Kültür Merkezi yıl sonunda hizmete girecek

İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi’ne yapılan kültür merkezi yıl sonuna kadar hizmete girecek.Yenişehir Mahallesi Didem Sokak’taki kültür merkezinin yaklaşık 4 milyon liraya mal olacağını söyleyen yetkililer, “Taban alanı...

Yenişehir Kültür Merkezi yıl sonunda hizmete girecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi’ne yapılan kültür merkezi yıl sonuna kadar hizmete girecek.

Yenişehir Mahallesi Didem Sokak’taki kültür merkezinin yaklaşık 4 milyon liraya mal olacağını söyleyen yetkililer, “Taban alanı 575 metrekare, toplam alanı da bin 697 metrekarelik bir alana yapılmakta olan kültür merkezinde kafeterya, televizyon oyun odası, salon sporları alanı, soyunma odaları ve duşlar, derslikler, okuma salonları, 250 kişilik konferans salonu bulunacak” dedi.

Bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan kültür merkezi için vatandaşlar Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku