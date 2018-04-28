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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:15

Yeşilova’ya bin 274 metrekarelik park yapılıyor

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi’nde bin 274 metre büyüklüğünde yeni bir park inşa ediyor.İzmit Belediyesi’nin park seferberliği devam ediyor. Şimdiye kadar şehre yüzlerce yeni park yapan İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi’nde de...

Yeşilova'ya bin 274 metrekarelik park yapılıyor
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İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi’nde bin 274 metre büyüklüğünde yeni bir park inşa ediyor.

İzmit Belediyesi’nin park seferberliği devam ediyor. Şimdiye kadar şehre yüzlerce yeni park yapan İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi’nde de vatandaşlara yeni bir park kazandırmak için kolları sıvadı. Yeşilova Mahallesi Fikir Sokak’ta yapımına başlanılan bin 274 metrekare büyüklüğündeki parkta, çocuk oyun alanı, dinlenme alanı ve yürüyüş yolları bulunacak. Engellilerin de düşünüldüğü park projesinin Haziran ayında hizmete gireceği öğrenildi.

Öte yandan İzmit Belediyesi, şehrin dört bir yanında gece ve gündüz yıkama çalışması yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 11 araç hazırlanan plan çerçevesinde yıkama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların gece ve gündüz devam ettiğini belirten yetkililer, “Gündüz 8, gecede 3 arasöz ile başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokakları düzenli şekilde tazyikli suyla yıkanıyor. Yıkama işini bütün mahallelerde plan çerçevesinde gece gündüz sürdürmekteyiz” dedi.
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