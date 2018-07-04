KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:23

Zabıta ekiplerinden motosiklet denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipler, İzmit şehir merkezindeki yaya güzergahlarına giren motosikletlerle ilgili denetim yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için kentte...

Zabıta ekiplerinden motosiklet denetimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipler, İzmit şehir merkezindeki yaya güzergahlarına giren motosikletlerle ilgili denetim yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için kentte denetimlerini sürdürüyor. Rutin kontrollerin dışında vatandaşlardan gelen şikâyetler de değerlendiriliyor. Pek çok konuda denetim uygulaması yapan zabıta ekipleri, İzmit şehir merkezinde de denetimde bulundu. Ekipler İzmit’in en yoğun caddesi olan Fethiye Caddesi’nde motosiklet kullanımını denetledi. Fethiye Caddesi ve bağlantılı olduğu diğer caddelerde yürütülen çalışma ile bu caddelere motosiklet ile girenler tespit edildi. Sadece yayalara açık olan caddelerde motosikletle dolaşan sürücüler durdurularak uyarıldı.

Plaka kayıtları alınan motosikletlilere yaya ulaşımın olduğu caddelerde motosiklet kullanmanın tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi. Uyarılan sürücüler caddelerden uzaklaştırıldı. Yaya ulaşımı olan caddelere motosikletle girmekte ısrar eden sürücülere idari para cezası da uygulandığı belirtildi. Ekipler Fethiye Caddesi ve diğer yaya ulaşımına açık caddelerde yayaya çarpma riski taşıdığından motosiklet kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku