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16 Ekim 2018 Salı 13:14

Zabıta memurları yemin etti

Gebze Belediyesi’nde bir yıllık aday memurluk süresini tamamlayan zabıta memurlarına yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, zabıtalara başarılar diledi.Gebze Belediyesi’nde 2017 KPSS sınavı ile göreve...

Zabıta memurları yemin etti
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Gebze Belediyesi’nde bir yıllık aday memurluk süresini tamamlayan zabıta memurlarına yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, zabıtalara başarılar diledi.

Gebze Belediyesi’nde 2017 KPSS sınavı ile göreve başlayan ve bir yıllık aday memurluğu süresini tamamlayan zabıta memurlarına yemin töreni yapıldı. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen yemin törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcısı Engin Güzel ile birim müdürleri ve asaleti onaylanan memurlar katıldı.

Yemin programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan 15 memura görevlerinde başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Sizlerin katılımıyla bu ailemiz genişledi ve güçlendi. Aile içerisinde hepimizin yüklendiği görevler var. Dışarıda vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla ilişkilerde bir anlamda bizleri temsil edeceksiniz. Vatandaşlarla konuşurken davranışlarınıza, görünüşünüze, tarzınıza, iletişiminize dikkat edin. Gebze’de vatandaşın güven içerisinde alışveriş yapması, sağlıklı gıda tüketmesi sizlerin dikkat ve performansınıza bağlı. Hepinizin görevinizi layıkıyla, halka hizmeti ibadet bilinciyle yapacağınıza inanıyor, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından memurlar Türk Bayrağı’na el basarak yeminlerini gerçekleştirdi.
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