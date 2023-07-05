Köftecide silahlı kavga: 5 yaralı
Malatya'da bir köftecide işletme sahipleri ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Malatya’da bir köftecide işletme sahipleri ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, meydan üzerinde M.Ö. ile İ.K.’nin köfte satışı yaptıkları işletmeye gelen müşteriler B.S., M. K., B.K., F. İ. arasında çevreye rahatsızlık verme konusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar silahlarla karşılıklı birbirlerine ateş açarken, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan B.S., M. K., B.K., F. İ. ile M.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler biri pompalı tüfek, 2 silah ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.