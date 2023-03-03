Kolajen ve magnezyum neden birlikte kullanılmalıdır?

Kolajen, insan vücudunun büyük bir bölümünde bulunur ve bağ dokusu için önemli bir yere sahiptir. Bu dokuların bir arada kalması için yapıştırıcılar gibi bir görev sürdürür. Kemik içerisinde yer alan kolajenler, kemiklerin güçlenmesini sağlarken sert bir şekilde durmasına da yardımcı olur.

Magnezyum ise vücut içerisinde en çok bulunan 4. katyondur. Magnezyum, ince bağırsaktan emilir ve böbrekler yolu ile atılır. Vücut içerisindeki işlevlerin sağlanabilmesi için önemli bir yere sahiptir. Ancak insan vücudu ne yazık ki magnezyumu tek başına üretememektedir. Bu nedenle yeterli miktarda magnezyumu vücuda sağlayabilmek için gıda takviyelerinin kullanılması gerekebilir. Bu sayede gerekli olan magnezyum miktarı yakalanarak çok daha sağlıklı bir vücut yapısına erişmek mümkün olur.

Bu noktada kolajen ve magnezyumun birlikte kullanılması, vücut üzerindeki dokuların ve bu dokuların fonksiyonlarının korunmasını sağlar. Vücuda alınan magnezyum , kas ve kemik yapısını korur ve protein sentezinin yapılmasına katkıda bulunur. Magnezyumun kolajen ile beraber kullanılıyor olması ile birlikte saç, tırnak ve eklemlerin de korunması ve işlevselliği sağlanmış olur.

Kolajen ve magnezyumun birlikte kullanımı, cildin gerilme dayanıklılığını düzenler. Magnezyum ayrıca hücrenin; hücre dışı alanda kolajene bağlanmasını da kolaylaştırır. Kolajen ve magnezyumun beraber kullanımı kortikal kemik oluşumuna destek olmaktadır.

Kolajen ve magnezyumun bir arada kullanılması, gıda takviyelerinin kullanımı sayesinde mümkündür. Sağlık profesyonelleri tarafından da önerilen bu gıda takviyeleri, içerisinde yer alan kolajen ve magnezyum miktarları ile vücudun ihtiyaç duyduğu kolajen ve magnezyum oranlarını istenilen seviyede karşılamayı amaçlamaktadır.