KOM'dan Kaçakçılık Operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 SKM kapsamında yapılan iki ayrı çalışmada; 17.800 adet bandrolsüz makaron, 7,5 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ile 27.550 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, konu ile ilgili şüpheli iki ayrı şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.