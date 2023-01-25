KOM'dan Kaçakçılık Operasyonu
Malatya Emniyeti KOM Şube Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 27 bin 550 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ile 17 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 SKM kapsamında yapılan iki ayrı çalışmada; 17.800 adet bandrolsüz makaron, 7,5 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ile 27.550 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, konu ile ilgili şüpheli iki ayrı şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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