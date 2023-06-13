Komşuların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki komşunun arazilerinin sınır anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Komşuların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki komşunun arazilerinin sınır anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, komşu olan Şevket Vurmaz ile Mehmet K. (72), arasında arazi ve sınır anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli Mehmet K. üzerinde bulunan tabanca ile Şevket Vurmaz’a ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Vurmaz, olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Yaralı şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cinayetin şüphelisi Mehmet K. ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde 3 el tabanca kovanına rastlanılırken, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

'Deprem Sonrası Malatya'nın Geleceği Çalıştayı' düzenlendi
"Deprem Sonrası Malatya'nın Geleceği Çalıştayı" düzenlendi
İnönü Üniversitesi'ne Klinik Araştırmalar Ünitesi kuruluyor
İnönü Üniversitesi'ne Klinik Araştırmalar Ünitesi kuruluyor
24 yıl önce ölen kardeşinin mezarı başında canına kıydı
24 yıl önce ölen kardeşinin mezarı başında canına kıydı
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Malatya Havalimanı'ndan Mayıs ayında 76 bin 815 yolcu uçtu
Malatya Havalimanı'ndan Mayıs ayında 76 bin 815 yolcu uçtu
MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu toplantısı Hollanda'da gerçekleştirildi
MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu toplantısı Hollanda'da gerçekleştirildi