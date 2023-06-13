Komşuların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki komşunun arazilerinin sınır anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, komşu olan Şevket Vurmaz ile Mehmet K. (72), arasında arazi ve sınır anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli Mehmet K. üzerinde bulunan tabanca ile Şevket Vurmaz’a ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Vurmaz, olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Yaralı şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cinayetin şüphelisi Mehmet K. ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde 3 el tabanca kovanına rastlanılırken, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.