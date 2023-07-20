Konteyner indirilirken yaralandı

Malatya'da konteyner yerleştirmesi sırasında yaşanan kazada yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Konteyner indirilirken yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da konteyner yerleştirmesi sırasında yaşanan kazada yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, 09.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kaldırım üzerine konteyner yerleştirme çalışmaları sırasında iş makinesi ile konteyner arasına sıkışan A.Y. (33) yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan A.Y. ihbar üzerine bölgeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Başkan Sadıkoğlu: 'Hibe ve kredi desteği reel maliyetlere göre belirlenmeli'
Başkan Sadıkoğlu: 'Hibe ve kredi desteği reel maliyetlere göre belirlenmeli'
Konteyner indirilirken yaralandı
Konteyner indirilirken yaralandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
İki bakanlık arasında deprem bölgesi için iş birliği protokolü imzalandı
İki bakanlık arasında deprem bölgesi için iş birliği protokolü imzalandı
Kuzey Makedonya'dan Malatya'ya eğitim desteği
Kuzey Makedonya'dan Malatya'ya eğitim desteği
Yeşilyurt'ta Mutlu Çocuklar' şenliği
Yeşilyurt'ta Mutlu Çocuklar' şenliği