Konteynerde kalan depremzedeye siber suç uyarısı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konteynerlerde kalan depremzedelere siber suçlarla ilgili bilgilendirme yaparak, uyarılarda bulundu.

Konteynerde kalan depremzedeye siber suç uyarısı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konteynerlerde kalan depremzedelere siber suçlarla ilgili bilgilendirme yaparak, uyarılarda bulundu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nün Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve şuurlandırma faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesindeki çalışmaları sürdürüyor. Çarmuzu Mahallesi’ndeki konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret eden polis ekipleri bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyarette el broşürleri dağıtan ekipler vatandaşların yaklaşın kurban bayramını kutladı.

Konteynerde kalan depremzedeye siber suç uyarısı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

AB Büyükelçisi'ne depremin ekonomiye verdiği zarar anlatıldı
AB Büyükelçisi'ne depremin ekonomiye verdiği zarar anlatıldı
Depremler sonrasında Malatya'nın içme suyu temiz çıktı
Depremler sonrasında Malatya'nın içme suyu temiz çıktı
Malatya'da depremde yıkılan binaya ilişkin 10 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Malatya'da depremde yıkılan binaya ilişkin 10 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Malatya'da bayram öncesi trafik güvenliği toplantısı
Malatya'da bayram öncesi trafik güvenliği toplantısı
Malatya'da dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi
Malatya'da dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi
Selin sürüklediği kayalar yolları kapattı
Selin sürüklediği kayalar yolları kapattı