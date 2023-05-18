Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kaza, 10.00 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.H. yönetiminde kent merkezi istikametine seyir halinde 44 ACN 242 plakalı Skoda marka otomobil, sürücünün kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan araç, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

İtfaiyeden çadır ve konteyner yangını uyarısı
İtfaiyeden çadır ve konteyner yangını uyarısı
AK Parti'den Başkan Güder teşekkür ziyareti
AK Parti'den Başkan Güder teşekkür ziyareti
Malatya Park AVM'de üniversite tanıtım fuarı açıldı
Malatya Park AVM'de üniversite tanıtım fuarı açıldı
Malatya'da hiperbarik oksijen tedavi merkezi hizmet vermeye başladı
Malatya'da hiperbarik oksijen tedavi merkezi hizmet vermeye başladı
Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor
Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor
Fırat Kalkınma Ajansı mesleki eğitim ve istihdam seferberliği başlıyor
Fırat Kalkınma Ajansı mesleki eğitim ve istihdam seferberliği başlıyor