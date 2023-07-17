Kontrolden çıkan motosiklet önünde seyreden araca çarptı

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan motosiklet önünde seyreden araca çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kontrolden çıkan motosiklet önünde seyreden araca çarptı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Darende ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan motosiklet önünde seyreden araca çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, 10.40 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende istikametinden gelen E.S. (61) idaresindeki motosiklet önünde seyreden M .C . yönetimindeki 35 DE 2407 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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