Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 21.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.Ş. idaresindeki 44 EZ 958 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Y.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yarlılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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