Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.G. (27) idaresindeki 44 LP 874 plakalı Opel marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan A.G. (21), B.S.G. (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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