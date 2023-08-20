Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil bariyerlere çarparak geçtiği karşı şeritte ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil bariyerlere çarparak geçtiği karşı şeritte ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 01.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Merdivenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen A.A. (52) yönetimindeki 35 BDJ 015 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak geçtiği karşı şeritte ters döndü. Kazada araç sürücüsüyle birlikte A.A. (53), S.A. (15), Y.A. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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