Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı
Malatya'da sürücünün kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Malatya’da sürücünün kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 14.30 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen J.L. (41) idaresindeki 34 FGN 617 plakalı otomobil Kapıkaya mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.