Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 10.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karagöz caddesi üzerinde seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 44 NC 235 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla atıp yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.