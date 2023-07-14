Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 10.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karagöz caddesi üzerinde seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 44 NC 235 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla atıp yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Yazıhan'da OSB Müteşebbis heyeti toplantısı
Yazıhan'da OSB Müteşebbis heyeti toplantısı
Sultansuyu'nda karpuz ve kavun hasadı için gün sayılıyor
Sultansuyu'nda karpuz ve kavun hasadı için gün sayılıyor
Memlekete Dönen Minikler Malatya Sevdasını Mezuniyet Törenine Taşıdılar
Memlekete Dönen Minikler Malatya Sevdasını Mezuniyet Törenine Taşıdılar
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Yayaya yol vermek isterken kazaya neden oldu
Yayaya yol vermek isterken kazaya neden oldu
Bakan Ersoy'a Malatya'da Fahri Hemşehrilik Beratı verildi
Bakan Ersoy'a Malatya'da Fahri Hemşehrilik Beratı verildi