Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sürücünün kontrolden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Darıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen M. A. A. (24) idaresindeki 44 EV 251 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada M.A.A. ile B.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren B.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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