Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 06.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Darıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan K Ş (25) idaresindeki 35 BEU 476 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Feci kazada araç sürücü ile birlikte H.A. (22), Y.K. (21), S.A. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

AB Büyükelçisi'ne depremin ekonomiye verdiği zarar anlatıldı
AB Büyükelçisi'ne depremin ekonomiye verdiği zarar anlatıldı
Depremler sonrasında Malatya'nın içme suyu temiz çıktı
Depremler sonrasında Malatya'nın içme suyu temiz çıktı
Malatya'da depremde yıkılan binaya ilişkin 10 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Malatya'da depremde yıkılan binaya ilişkin 10 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Malatya'da bayram öncesi trafik güvenliği toplantısı
Malatya'da bayram öncesi trafik güvenliği toplantısı
Malatya'da dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi
Malatya'da dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi
Selin sürüklediği kayalar yolları kapattı
Selin sürüklediği kayalar yolları kapattı