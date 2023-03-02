Konusunda daha verimli olmamız gerekiyor

Bunu yapma yeteneğimiz var. Bu maçı kazanamadık ama bence turnuvanın en iyi takımlarından birine karşı iyi bir iş çıkardık. Belçika da zor. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz ve bu maça hazır olmalıyız. Savunma anlayışımızı korumalıyız. Bugün yapılamayacak küçük detaylar üzerinde çalışmalıyız. Umarım Belçika'ya karşı maçı kazanırız. Bugün aldığımız puan da önemli ama bir sonraki maçı kazanmak da önemli. Beşiktaş'a mesaj gönderen Seth, "Bir an önce İstanbul'a dönmek istiyorum. İstanbul muhteşem bir şehir. Beşiktaş harika bir kulüp. Beşiktaş vebahis taraftarı Fas'ı desteklese güzel olur. Atiba yönetiminde Kanada ile karşılaşmak zor olabilir. Ama hayranlarımızdan çok fazla mesaj alıyorum. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Kartal'ın 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilkin bu sezon 2 maça çıktı.

Birçok kulübün takibe aldığı transfer hedefi Emre'nin Beşiktaş'ta kalıp şansını forma mücadelesinde denemeye karar verdiği öğrenildi. Beşiktaş, Dünya Kupası tatili nedeniyle 9 günlük aranın ardından yarın en iyi formuna dönecek. Siyah beyazlılar, hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek ve ardından teknik direktör Şenol Güneş'in rehberliğinde Antalya'ya hareket edecek. Beşiktaş, deplasmanda iki hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş, 29 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde Vodafone Park'ta Sports İstanbul ve Kara Gümrük ile karşılaşacak. Bu maçlarda vebahis giriş gösterilen futbol Şenol Güneş için de önemli bir ölçü olacak. Kalan oyuncuların kaderi bu savaşta ortaya çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, özellikle Ocak ayına kadar oynanacak olan bu hazırlık maçlarından bahsedecek. Katar'da Dünya Kupası'nı kazanmanın favorilerinden biri olan Almanya, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası E Grubu açılış maçında Japonya ile karşılaşacak. Japon takımı maçı 2-1 kazandı. Alman milli takımı, FIFA'nın maç öncesi kaptan OneLove'un kaptan kol bandını takmasına izin vermediğini protesto etti. Tüm takımın toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından Alman takımının tüm oyuncuları, maçın 32. dakikasında Alman takımına penaltı verildiğini belirtmek için ellerini kaldırdı. Penaltıyı kullanan Gündoğan'ın topu filelere göndererek takımının 1-0 öne geçmesine yardımcı oldu ve Alman ekibi ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.