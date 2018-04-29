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29 Nisan 2018 Pazar 16:19

AK Parti Konya’da aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

AK Parti Konya İl Başkanlığı bugün sona erecek milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresini 2 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatırken, temayül yoklaması da ileri bir tarihe ertelendi.AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı...

AK Parti Konya'da aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
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AK Parti Konya İl Başkanlığı bugün sona erecek milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresini 2 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatırken, temayül yoklaması da ileri bir tarihe ertelendi.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ortagedik, milletvekilliği aday adaylığı başvuru sürenin uzatıldığını söyledi. Ortagedik, “27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurularımız 29 Nisan saat 24.00’a kadar idi. Şimdi genel merkezden gelen yeni bir talimatla 2 Mayıs saat 19.00’a kadar uzatıldı. Aday adaylarımızın bu tarihe kadar il merkezlerine müracaatlarını almaya devam ediyoruz. Daha ziyade hafta sonuna gelmesi adaylarımızın son iki günde evraklarını tamamlaması konusunda yaşadıkları güçlükten dolayı bir talep var. Bu talep doğrultusunda hafta içi bir günde son gününe uzatılması yönünde bir karar alındı. Tabii müracaatın yoğunluğu da etken. Temayül tarihlerimizde zaten ileri bir tarihe ertelendi, şu anda belli değil günü. Tüm listeler belirlendikten sonra ona göre temayül yoklamasında ve genel merkezin diğer kriterlerinde uygun görünenler arasında liste belirlenecek” dedi.
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